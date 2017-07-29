الارق واضطرابات النوم تتسبب في زيادة الاصابة بمرض الزهايمر

نتنياهو يحاول ارهاب الفلسطينيين وردعهم عن اعمال المقاومة المتصاعدة عبر تهديدهم بتفعيل عقوبة الاعدام
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جرينتش+2 06:42
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