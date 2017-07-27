صابرين ما زالت مترددة في قبول مسلسل «البيت الكبير»   

بعد أن انتهى المخرج محمد النقلى والمؤلف أحمد صبحى من جميع التحضيرات الخاصة بمسلسلهم «البيت الكبير» الذى من المفترض أن يبدأ النقلى فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة، فقد أعلن عن اختيار أبطال العمل وهم الفنانون, لوسى وصابرين المصريتان, ومنذر رياحنة الاردني.

غير ان الفنانة صابرين قالت : أنها لاتزال لم تحسم أمرها بخصوص هذا العمل وأن ما يتردد مجرد ترشيحات لم تدخل فى إطار توقيع العقود أو قراءة السيناريو، مضيفة بالقول : أنها دائما ما تبحث عن أدوار مميزة تضيف لها فى مشوارها الفنى مثل آخر أدورها فى مسلسل الجماعة أو مسلسل أفراح القبة.

واضافت تقول : إنها ستحدد قرار خوض هذا العمل بعد قراءة السيناريو كاملا ومعرفة دور الشخصية التى ستجسدها خلال الاحداث.

وعن الأزمات التى يقع بها دائما المنتج ممدوح شاهين منتج العمل والتى كان آخرها أزمته مع أبطال مسلسل «قصر العشاق» بسبب تأخر مستحقاتهم، قالت إنها تلتزم بالعقد الموقع بينها وبين أى منتج والعكس صحيح, وأنها لم تتعرض لمثل هذه المواقف من قبل ولم تتسرع فى اطلاق آراء إلا بعد أن توضع فى نفس الموقف, مشيرة الى أنها تتلقى حاليا عددًا من الأعمال الفنية ولكنها لاتزال فى مرحلة القراءة..