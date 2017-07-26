“داعش” يحرق عشرة من عناصره ضمن حالة احتراق داخلي يعانيها التنظيم

قام تنظيم داعش الإرهابي، أمس الثلاثاء، بإعدام 10 من مسلحيه حرقاً في قضاء تلعفر شمالي العراق، بحجة فرارهم من معارك الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري من قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، إن “داعش أعدم 10 من عناصره بينهم قياديين، أربعة من الجنسية السورية وآخر سعودي، وسط قضاء تلعفر”، حسبما أورد موقع “أرانيوز” الإخباري.

وأضاف أن “عناصر داعش أعدموا هؤلاء حرقاً وسط قضاء تلعفر أمام العشرات من مسلحي التنظيم والمواطنين من سكان القضاء، بعد أن أبلغوا المتجمهرين بأن هؤلاء خونة حاولوا الفرار”.

وأشار المصدر إلى أن “داعش أعدمهم حرقاً جميعاً وهم معصوبي الأعين وموثوقي الأيدي، في ساحة لبيع المنتوجات النفطية وسط القضاء”.

ولفت الجبوري، إلى أن قادة التنظيم يشيعون بين سكان تلعفر بأن خسارتهم لمدينة الموصل كانت بسبب الخذلان والخيانة من قبل بعض قادة وعناصر التنظيم الذين لم يوفوا للبيعة التي منحوها للتنظيم وتعاونوا مع القطعات الأمنية والعسكرية من أجل هزيمة التنظيم في المدينة.