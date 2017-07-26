” أتطلع للآتي” ديوان جديد للشاعر محمد علوش

صدرت في رام الله وضمن منشورات الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مجموعةً شعريةً جديدة للشاعر الفلسطيني محمد علوش ، وجاءت المجموعة بكتاب حجم متوسط 135 صفحة وتضم 44 نصّاً شعرياً ، وصمم لوحة الغلاف الفنان كامل قلالوة وقدم للمجموعة الشاعر والناقد الفلسطيني محمد دلّة ، وقام بالإخراج الفني محمد فالح مرشد .

تتناول نصوص المجموعة الوضع العربي والفلسطيني وتلامس بعض القضايا والتأملات الفكرية والوجودية والإنسانية ، حيث يقف الشاعر محمد علوش في مجموعته ” أتطلع للآتي ” منذ أول شرفة في العنوان في عربة قصيدة النثر كما جاء في المقدمة ، ” فهو من خلال صيرورة الفعل المضارع ” أتطلع ” يشي أنه يقدم قطعا مع الماضوية الشعرية أو ما الماضوية بكل مرجعياتها التاريخية والاجتماعية والسياسية ، وعبر اسم الفاعل الذي هو صفة مشتقة من الفعل محكومة بالمؤقت واللحظي وبالتالي هي عتبة للتحول وأداة مشرعة للتغيير ، وعبر العنوان أيضاً ومن خلال الفاعل كضمير غائب يحاول أن يقول لنا أنه اقترف النصوص وحده وأنه يتحمل فجرها وعريها وهرطقتها وأن ما اكتنفه من عنف ضد الأشكال القديمة والأنماط القديمة هو محاولة لهز شجرة اللغة لتتساقط نصاً جنياً ..” .

الشاعر محمد علوش عضو في اتحاد الكتّاب وينشر مقالاته ونصوصه في العديد من المجلات والصحف العربية والفلسطينية وصدرت له ثلاث مجموعات شعرية : ” سترون في الطريق خطاي ” و” خطى الجبل ” و” أتطلع للآتي ” وكذلك صدرت له عدة كتب نقدية وهناك عدة مخطوطات شعرية سيتم نشرها في وقتٍ لاحق .