الملك سلمان يرتاح في “منتجع سبارطيل” المغربي شبه الاسطوري

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية امس الاثنين إلى مقر إقامته بمنتجع “كاب سبارطيل في المغرب”.

وقد اختار الملك سلمان هذا المنتجع تحديدا ليكون هو وجهته لقضاء إجازته الخاصة السنوية للعام الثالث على التوالي.

ويتميز هذا المنتجع المغربي بمناظر طبيعية خلابة إذ يعد واحدا من أبرز المناطق السياحية في مدينة طنجة، لكن هناك ما لا يعرفه الكثيرون عن هذا المنتجع الساحر، واليكم بعض المعلومات عنه:-

1- المنتجع عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي ارتفاعها 315 مترا.

2- يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفره على مشاريع سياحية عديدة.

3- كان يسمى في الماضى كاب أمبلسيوس (Cap ampelusius)

4- يطلق عليه حاليا “عروس الشمال” نظرا لروعة طبيعته الجغرافية.

5- يوجد به فروع لأشهر الفنادق العالمية.

6- يوجد به منارة رأس سبارطيل التي بنيت بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمان وبدأ تشغيلها في 15 أكتوبر 1864 وإنارتها مرئية على بعد 30 ميلا بحريا.

7- على ساحل رأس سبارطيل توجد جزيرة مغمورة بالمياه، يعتقد البعض أنّها الجزيرة الأسطورية أطلانطس.

8- يوجد بها مغارة هرقل الأسطورية والتي تعد أكبر مغارات إفريقيا، وتم اكتشافها عام 1906، وتوجد فيها سراديب تمتد إلى مسافة 30 متراً في باطن الأرض.

وقال موقع “طنجة24” المحلي أن مدينة طنجة تشهد منذ أسابيع، حالة من الترقب لاستقبال العاهل السعودي، حيث تم حجز 800 غرفة نوم، في عدد من الفنادق، إضافة إلى شقق وفيلات، أيضا، ومئات السيارات الفارهة.

ويتوقع أن يمضي العاهل السعودي والوفد المرافق له نحو شهر في المدينة، تبعا للمدة المحددة لمختلف الحجوزات.