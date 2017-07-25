القاتل الصهيوني يعود الى قواعده بسلام.. ولا عزاء للوطن المستباح ودم الشهيدين الاردنيين المسفوك
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جرينتش+2 08:16
اصوات برلمانية تطالب باقالة الحكومة على خلفية حادث السفارة الاسرائيلية

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