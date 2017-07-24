تفاقم جديد في العلاقات بين عمان وتل ابيب جراء اقدام حارس في السفارة الاسرائيلية على قتل اردنيين
أهم العناوين
جرينتش+2 08:18
انهيار وشيك للعلاقات التركية- الالمانية جراء سياسات اردوغان الحمقاء والقمعية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني