لندن تشهد عملية ارهابية صليبية اوقعت قتيلاً و10 جرحى من المسلمين الذين كانوا مجتمعين امام مسجد فينسبري
أهم العناوين
جرينتش+2 08:20
هند صبري ترفض الكشف عن مضامين ومحتويات فيلمها الجديد “الكنز”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني