هند صبري ترفض الكشف عن مضامين ومحتويات فيلمها الجديد “الكنز”

بعد اجازة عيد الفطر المقبل, تستأنف الفنانة التونسية هند صبري تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الكنز”.

وبهذا الخصوص, قالت هند إنها تعتبر “الكنز” بمثابة فيلم العمر، لأنه يضم خطوطاً درامية متشابكة ورائعة، بحسب وصفها، ولكنها تحفظت على ذكر تفاصيل عنه، احتراماً لاتفاقها مع المخرج شريف عرفة، الذي أصدر تعليماته لكل أبطاله بعدم البوح بأية تفاصيل تخص الفيلم أو الكشف عن أي صور من كواليسه.

وأوضحت هند أنها سعيدة بالحالة التفاعلية التي أحدثها مسلسلها الجديد “حلاوة الدنيا”، لافتة إلى أنها تتابع ردود الفعل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن شخصيتي “أمينة” و”سليم” أثارا تعاطف الجمهور وحيرته في الوقت ذاته.

ويشارك في بطولة “حلاوة الدنيا” حنان مطاوع وهاني عادل ورجاء الجداوي وأنوشكا وأحمد حاتم، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج حسين المنباوي.