غادة عبدالرازق تعلن انها تلبس على ذوقها وليس اذواق الاخرين

عبرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عن غضبها الشديد من الهجوم الذى شنه عليها الكثيرون في الفترة الأخيرة بمجرد عرض حلقات مسلسلها «أرض جو»، وذلك بسبب ملابسها التى اعتبرها البعض غير مناسبة لطبيعة الشخصية التى تلعبها فى الأحداث، حيث ظهرت ضمن الأحداث بملابس باهظة الثمن بما لا يتناسب مع طبيعة الدور الذى تقدمه خلال أحداث العمل.

غادة ردت قائلة: مللت من الرد على الهجوم والانتقادات التى ليس لها أى أساس من الصحة، فقد اعتدت عليها منذ ظهورى، ومع هذا أرى أن ملابسى مناسبة جداً, في دوري كامرأة قوية وجميلة وضمن سير الأحداث تمر بمراحل ومواقف كثيرة تستدعى ظهورها بملابس مختلفة تتناسب مع الموقف, ففى بعض المشاهد ارتدى ملابس بسيطة جداً، وفى أحداث أخرى تستدعى الدراما أن تظهر بملابس يبدو أنها مميزة وجذابة, فالأحداث هي التي تتطلب هذا وليس الامر من وحى خيالى.

وفى السياق نفسه ردت غادة على فكرة أن المسلسل لم يحقق نجاحاً كبيراً قائلة الجمهور عبر لى عن حبه ومتابعته للعمل من خلال نسب المشاهدة الكبيرة, هذا بجانب أننى أتلقى ردود الأفعال بنفسى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التى أجرى فيها الحوار مع الجمهور بنفسى وأحرص على التواصل معه، واعتبر رأيه هو المقياس الحقيقى.

أما عن الهجوم عليها بسبب ملابسها التى يعتبرها البعض جريئة خلال ظهورها بشكل عام فى المناسبات المختلفة فقالت أعتقد أن هذه تدخل فى حيز الحرية الشخصية، فأنا أرتدى ملابس مثل كل البنات, وارتدى ما يحلو لى وليس من حق أحد أن يقيم ملابسى أو يتدخل فى اختياراتى.

معروف ان مسلسل «أرض جو» من بطولة غادة عبدالرازق, وعباس أبوالحسن, ومحمد كريم وفريال يوسف, وهو من إخراج محمد جمعة.