ترحيب اردني باعلان الجيش السوري وقف الاعمال القتالية في درعا

قال الدكتور محمد المومني, وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس السبت، إن الاردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية.

وفِي هذا السياق شدد المومني على اهمية اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه امس السبت في الجنوب السوري لمدة 48 ساعة.

كما عبر عن امله بالتزام كافة الاطراف لتنفيذ الاتفاق، مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على الاشقاء السوريين خاصة المحتاجين لوصول المساعدات انسانية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد اعلنت امس وقف العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا لمدة 48 ساعة دعما لجهود المصالحة الوطنية.

وأكدت القيادة العامة في بيان نشرته على موقع وزارة الدفاع السورية “وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 00ر12 ظهر امس السبت في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية”.

جدير بالذكر ان الحكومة السورية تحرص على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.