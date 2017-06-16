اصرار السعودية على تملك جزيرتي تيران وصنافير يشعل نيران فتنة وطنية وانقسامات شعبية حادة في مصر
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جرينتش+2 09:26
هوليوود تعكف على انتاج فيلم عن اشرف مروان تحت عنوان “الملاك”

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