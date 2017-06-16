هوليوود تعكف على انتاج فيلم عن اشرف مروان تحت عنوان “الملاك”

من المتوقع ان تشرع هوليوود قريبا بتصوير فيلم ” ذا انجيل (الملاك)” الذي يجسد كتاب ” الملاك اشرف مروان، الموساد ومفاجأة يوم الغفران” (أي حرب أكتوبر 1973) للكاتب الإسرائيلي اوري بار يوسف.

والكتاب يروي قصة اشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، الذي اصبح مع مرور الوقت امين سر الرئيس أنور السادات الذي استخلف ناصر في المنصب، وقالت إسرائيل انه كان عميلا لها في حين تصر مصر على نفي ذلك.

وسيؤدي دور البطولة في هذا الفيلم، وهو دور الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الممثل الإسرائيلي ساسون جاباي (69 عاما)، علما ان الفيلم نفسه هو من اخراج المخرج الإسرائيلي ارئيل فرومان، وسيصور في لندن والمغرب.

وهذا ليس الفيلم الأول الذي يلعب به جاباي ( من اصل عراقي)، أدوارا مصرية، اذ سبق وله وان أدى دور قائد فرقة للشرطة المصرية في فيلم ” زيارة الفرقة الموسيقية”، لينال جائزة الاوسكار الإسرائيلية لتأديته هذا الدور بالفيلم.

وفي هذا الفيلم سيمثل عدد من الفنانين الإسرائيليين وهم ميكي ليون، والممثلة مالي ليفي واوري بيفير، وسيلعب معظم أدوارا كعناصر في الموساد الإسرائيلي، وهو جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية.