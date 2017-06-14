رغم الاحتجاجات الشعبية.. السلطات الاردنية تسمح بعرض فيلم “المرأة الخارقة “

سمحت هيئة الاعلام الأردنية بعرض فيلم “المرأة الخارقة” في صالات السينما داخل المملكة على الرغم من الجدل الذي اثاره الفيلم في عدد من الدول العربية.

وذكرت مصادر اعلامية أن هيئة الاعلام “”لم تجد سببا قانونيا، يمنع عرض الفيلم داخل صالات العرض بالأردن”.

وأوضحت الهيئة أن الفيلم مر بجميع الإجراءات القانونية, حيث قامت لجنة من هيئة الاعلام بمراجعته، منذ الخميس الماضي قبل الموافقة على عرضه لـ”عدم تعارضه مع القانون”.

واعتمدت هيئة الإعلام في قرارها، على المادتين 3 و4 من نظام “إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها”، حسبما أفادت المصادر.

وتحدد المادتان 3 و4 آلية تقديم المصنف لهيئة الإعلام، والشروط الواجب توفرها لإجازة الفيلم، عدم مساسه بالملك والأسرة المالكة، وعدم إساءته للأديان، إلى عدم احتوائه على ما يثير الفتنة والعنصرية، أو يثير الغرائز.

و”المرأة الخارقة”، فيلم أميركي، تلعب دور البطولة فيه الإسرائيلية غال غادوت. وقد أثار رفض نشطاء عرب وأجانب، قبل إطلاق حملات مقاطعة له، في دول عربية وأجنبية بعد انتشار صورة لغادوت وهي ترتدي زي الجيش الإسرائيلي.