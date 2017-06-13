والفضل ما شهدت به الاعداء.. ليبرمان يؤكد مجدداً رغبة اسرائيل في اسقاط الاسد ولكنه يعترف بعجزها عن تحقيق ذلك
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جرينتش+2 10:13
عمير بيرتس يقترح الافراج عن البرغوثي والتحاور مع حركة حماس

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