والفضل ما شهدت به الاعداء.. ليبرمان يؤكد مجدداً رغبة اسرائيل في اسقاط الاسد ولكنه يعترف بعجزها عن تحقيق ذلك
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جرينتش+2 10:13
رياح العهد القذافي تهب مجدداً على الربوع الليبية

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