تناول البيض يومياً يساهم في نمو الاطفال وزيادة طولهم

أكد باحثون أمريكيون أن تناول الأطفال لبيضة واحدة يومياً يساعدهم على النمو ويخفض احتمالات إصابتهم بالتقزم بنسبة تصل إلى 47 في المائة. المقال التالي يكشف المزيد من التفاصيل حول الدراسة وأهمية البيض في تغذية الأطفال.

كشفت دراسة أمريكية نشرت نتائجها حديثاً أن تناول الأطفال للبيض يساعد على النمو وبالتالي خفض اضطراباته واحتمالات الإصابة بالتقزم لديهم بنسبة 47 في المائة. وأكد الباحثون المشرفون على هذه الدراسة بجامعة واشنطن في سانت لويس أن فوائد البيض على نمو الأطفال أكبر بكثير مما أظهرته الدراسات السابقة، نقلاً عن الموقع الإلكتروني للجامعة.

وفي هذا الصدد، تقول الأستاذة والباحثة لورا إنوتي، التي ساهمت في إعداد هذه الدراسة، إن “البيض له القدرة على المساهمة في خفض نسب التقزم والزيادة في نمو الأطفال في جميع أنحاء العالم”. ومن بين العوامل المشجعة على الاستفادة من نتائج هذه الدراسة “كون البيض متاح للجميع في جميع أنحاء العالم”، بحسب الباحثة الأمريكية.

وفي عام 2015 أجرى فريق الباحثين دراسة في نفس الموضوع في الإكوادور. وأثناء التجارب التي أجريت على 160 طفلاً ما بين سن ستة إلى تسعة أشهر، كان الباحثون يعطونهم بيضة واحدة يومياً لمدة ستة أشهر، وفي المقابل كانت هناك مجموعة أخرى من الأطفال لم تكن تتناول البيض في تلك الفترة. وخلال تلك الفترة كان الباحثون يزورون العائلات مرة في الأسبوع ويفحصون الأطفال، كما جاء في موقع “شبيغل أونلاين” الألماني الذي أعاد نشر نتائج الدراسة الأمريكية.

وخلال بداية التجربة كان عدد الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النمو ضمن المجموعة التي تناولت البيض هو 37 من أصل 78 طفلاً. وبعد ستة أشهر تراجع عددهم إلى 21 طفلاً. أما المجموعة التي لم تكن تتناول البيض فكان عدد الذين يعانون منهم من مشاكل في النمو هو 26 من أصل 82. وفي نهاية التجربة ارتفع عددهم إلى 29 طفلاً من أصل 82.