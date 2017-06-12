النشاطات الاحتجاجية المغربية تمتد من الريف الى العاصمة, فيما زوجة الملك تشتري فيلا يونانية بملايين الدولارات
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السعودية تمنع تتداول كتب القرضاوي لانها تشكل خطرا على افكار الشباب

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