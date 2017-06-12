السعودية تمنع تتداول كتب القرضاوي لانها تشكل خطرا على افكار الشباب

أعلنت وزارة التعليم السعودية، امس الأحد، أنها تعمل على التأكد من عدم وجود كتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، في مكتبات الجامعات السعودية، وسحبها “بشكل عاجل” في حال وجدت.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته في موقعها الإلكتروني الرسمي، إن “وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، وجَّه وبشكل عاجل بالتأكد من عدم وجود كتب ومؤلفات الشيخ يوسف القرضاوي، في مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم”.

ولفت البيان أن العيسى “وجّه بالتأكد من سحب هذه الكتب إن وجدت وعدم نشرها مستقبلاً”. واتهم مؤلفات الشيخ القرضاوي بأنها “تشكل خطراً على فكر الطلاب والطالبات”.

وأوضح أن توجيه العيسى “تم تعميمه على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب الفني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات”.

ومساء الخميس الماضي، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً لإدراج 59 شخصاً بينهم القرضاوي، و12 كياناً قالوا إنها “مرتبطة بقطر”، في قوائم “الإرهاب” المحظورة لديها, وكانت هذه الدول قد اعلنت, منذ الإثنين الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.