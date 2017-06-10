قيادات اخوانية اردنية تودع السفير القطري قبيل مغادرته عمان

أكد مصدر مسؤول في العاصمة الأردنية عمان لـموقع 24، أن السفير القطري بندر بن محمد العطية قد التقى, قبيل رحيله بساعات، مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إلى جانب مجموعة من المسؤولين عن بعض الجمعيات الخيرية المحسوبة على هذه الجماعة.

وقال المصدر إن السفير قد أبلغ العاملين في السفارة خلال هذا الاجتماع أن قطر ملتزمة بتحالفاتها وسياساتها تجاه إخوان الأردن وستواصل هذه السياسات.

وأضاف المصدر يقول: أن السفير العطية قد اجتمع مع ثلاثة من القيادات الإخوانية الاردنية، وأكد لها استمرار الدعم رغم الظروف التي تمر بها قطر.

وأشار المصدر إلى أن اثنين من الذين اجتمع بهم السفير كانا قد سافرا لقطر قبل نحو شهر، بدعوة من اميرها تميم بن حمد آل ثاني.

وختم المصدر بالقول : أن السفير القطري اجتمع ايضا مع ثلاثة مسؤولين في “جمعيات خيرية” تابعة للإخوان.

وكان السفير العطية قد غادر عمان امس الجمعة، بعد يومين من إعلان الحكومة الأردنية تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر, رغم ان وزارة الخارجية الأردنية قد أمهلت السفير القطري أسبوعاً لمغادرة البلاد.