منطقة الخليج على كف عفريت بعد الاتهام الايراني للسعودية بالوقوف خلف العمليتين الارهابيتين في طهران امس
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جرينتش+2 11:57
هرمون في الدماغ يحفز بعض الناس على الضحك اكثر من غيرهم

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