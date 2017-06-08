الجيش الليبي يتهم قطر بدعم الجماعات الارهابية لتدمير ليبيا

قال أحمد المسماري, المتحدث باسم الجيش الليبي إن قطر “دمرت المنطقة العربية ولا حلول معها”، مؤكداً أنها تدعم بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا، وأن حركة “حماس” متورطة أيضا بالنزاعات الدائرة في ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أنه “منذ عام 2012 لم نتعامل مع قطر بسبب دورها في ليبيا”، مشدداً على أنه من أبشع صور استغلال الإسلام توظيفه في غير محله.

وتابع قائلا: “المفتي السابق الصادق الغرياني المدعوم من قطر مسؤول عن جرائم إنسانية في ليبيا”، مؤكداً أن “هناك توجه لرفع قضايا إلى الجنائية الدولية حول دور قطر في الاغتيالات التي وقعت في ليبيا”.

وأوضح أن قطر ترسل طائرات الموت إلى بلاده، متهماً إياها بالوقوف وراء جريمة اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ومحاولة اغتيال قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ومشدداً على أن “دور قطر التخريبي في ليبيا سينتهي قريباً”.

وقال: “الليبيون لن يسمحوا لدولة قطر بأن تلعب بمستقبلهم، قطر ساقطة بالنسبة لنا منذ البداية، وما صدر عن البرلمان والحكومة المؤقتة بقطع العلاقات معها، موقف سياسي، لأن الشعب الليبي كله معارض لقطر ودورها في ليبيا”، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس تتعامل مع قطر.

ونوه المسماري إلى أن عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف وعلي الصلابي عضو هيئة علماء المسلمين يتعاملون مع قطر وتسببوا بدمار ليبيا.

وحول دور حركة “حماس” وجناحها العسكري في الأزمة الليبية، قال إنه تم العثور على أكثر من 100 إصدار من المناهج التدريبية ومئات الفيديوهات “لكتائب القسام” في منطقة “قنفودة”، مشيراً إلى أن “حماس” تدرب المتطرفين بدعم وتمويل قطري.