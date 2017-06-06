محلل سياسي سعودي يحلل التطبيع مع اسرائيل نكاية بقطر

في سابقة هي الأولى من نوعها، ظهر محلل سعودي معروف على قناة تلفزيونية إسرائيلية؛ لمناقشة الأزمة الخليجية.

فقد ظهر عبد الحكيم حميد، مدير معهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، على القناة الإسرائيلية الثانية عبر تطبيق سكايب، وهاجم خلال المقابلة دولة قطر، متهما إياها بالإرهاب.

وقال حميد لمضيفه الإسرائيلي: إن الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر انتهجت سياسة جديدة لا مكان فيها للإرهاب.

وبعد أن شن هجوما قاسيا على قطر، متهما إياها برعاية الإرهاب، أنهى حكيم مداخلته المتلفزة على القناة الإسرائيلية من مكتبه في جدة، قائلا إن الوقت قد حان لشرق أوسط جديد يقوم على المحبة والسلام والتعايش ونبذ الكراهية والعنف والتشدد.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ضيف سعودي من السعودية في قناة إسرائيلية.