بروز مفاجئ لـ “جبهة تحرير قطر”.. فهل هي وهمية ام حقيقية ؟

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبرا يقول إن “جبهة تحرير قطر” اتفقت مع الجيش القطري على عزل أمير قطر تميم بن حمد، وانتخاب مجلس أعلى لإدارة شئون البلاد. وانتشر البيان المنسوب إلى هذه الجبهة انشارا واسعا، رغم أنها المرة الأولى التي يذكر فيها اسم هذه الجبهة، ولم تعلن عن نفسها من قبل.

وكذلك لا توجد أي معلومات عن تلك الجبهة على محركات البحث على الإنترنت، ولا يوجد أي صفحات رسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تويتر أو فيسبوك.

ووجدت صفحة غير رسمية تحمل اسم “جبهة تحرير قطر”، غير أنه تبدو مزيفه إذ لا يشترك عليها سوى 16 شخصا فقط، وبالتالي لم تشهد أي تفاعل مع المنشورات التي تضعها.

بينما كان التفاعل كبيرا مع الصفحة التي ربما تكون هي أول الصفحات التي نشرت البيان المنسوب لتلك الجبهة المزعومة، إذ نشر البيان على صفحة صحفي مصري يدعى ناجي عباس، وهو صحفي مفصول من “دويتشه فيلة” بسبب أرائه التحريضية.

وشهد منشور عباس تفاعلا كبيرا، حيث تم إعادة نشره قرابة الـ 700 مرة، والملاحظ أنه تم نشر البيان على مواقع صحف مصرية بعد نشره على صفحة عباس بحوالي نصف ساعة.

ونقلت كل المواقع العربية والمصرية التي نشرت الخبر عن “اليوم السابع” البيان دون الرجوع إلى مصدر البيان.