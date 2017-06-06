استعداد اردني لاستضافة القوات الالمانية المنسحبة من قاعدة إنجرليك

صرحت مصادر اردنية, انها لم تتلق حتى الآن طلباً ألمانياً رسمياً بنقل قواتها من قاعدة إنجرليك التركية إلى قاعدة الأزرق، شرق المملكة.

وأكد هذه المصادر أن “المملكة لا تمانع باستضافة القوات الألمانية المشاركة في عمليات التحالف الدولي للحرب على الإرهاب”.

وكانت أورسولا فون كلاين، وزيرة الدفاع الألمانية، قد كشفت عن نتيها سحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية التابعة لحلف الناتو الى قاعدة الأزرق الأردنية.

وقالت فون كلاين، في تصريحات صحفية أدلت بها اليوم الاثنين: “إننا مستعدون لإعادة نشر قواتنا، وحددنا مطار الأزرق (قاعدة موفق السلطي) في الأردن كبديل مشابه (لقاعدة إنجرليك).

وجاء هذا الإعلان بعد أن أكد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن بلاده ليس أمامها خيار سوى البدء بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا، نظرا لرفض أنقرة السماح للنواب الألمان بزيارتها.

وتحتضن قاعدة إنجرليك حالية مجموعة من طائرات “تورنادو” الألمانية تنفذ تحليقات استطلاعية في كل من سوريا والعراق في إطار عمليات التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة امريكا.

وشهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا كبيرا خلال الأشهر الماضية، على خلفية سلسلة من الخلافات الدبلوماسية المتتالية، من بينهم عدم السماح لوزراء من الحكومة التركية باقامة مهرجانات خطابية في المانيا قبيل الاستفتاء على التغيرات الدستورية التي حولت تركيا لنظام رئاسي ووسعت من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.