 مصر والسعودية والبحرين ودولة الامارات تقطع اليوم علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وتقرر محاصرتها حد خنقها
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بعد خراب مالطا.. عزمي بشارة يعتزل العمل السياسي ويتفرغ للانتاج الفكري

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