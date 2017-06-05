بعد خراب مالطا.. عزمي بشارة يعتزل العمل السياسي ويتفرغ للانتاج الفكري

أعلن الدكتور عزمي بشارة الليلة الماضية، عن تركه للعمل السياسي المباشر, والتفرغ للبحث والكتابة والإنتاج الفكري.

وقال بشارة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “تقرر ترك ما تبقى من العمل السياسي المباشر للتفرغ للبحث والكتابة والإنتاج الفكري, فهو الأهم والملحّ والممكن في هذه الظروف”.

وأضاف “تتبعك السياسة، تلاحقك إلى عزلتك لنفس أسباب ابتعادك عنها: قتل العقل وتهميش الصراع على الحرية والعدالة، وتلويث كل شيء بالطائفية والعنصرية والعنف الأهلي وسياسات المحاور والإرهاب الجسدي والفكري”.

وتأتي خطوة بشارة, المقيم حاليا في الدوحة, بعد تفاقم الخلافات حد كسر العظم داخل البيت الخليجي, وقطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر, وكل من السعودية والبحرين ودولة الامارات بالاضافة الى مصر.