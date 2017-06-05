الفخراني يستعيد ذكرياته الرمضانية ويعلن ان زوجته المسيحية تشاركه الصيام

استعاد الفنان المصري يحيى الفخراني، ذكرياته في شهر رمضان والصيام منذ طفولته مؤكدًا أن والده كان يشتري له فانوسين لأنه كان يحب التميز.

يحيى الفخراني أضاف في تصريحات صحافية سابقة “أتذكر في رمضان من كل عام الزينة ورائحة رمضان وطقوس الجيران التي افتقدها بفعل العولمة والانفتاح حيث تلاشت طقوس رمضان الجميلة ولم يعد هناك طعم بحلاوة رمضان”.

وتحدث عن زوجته المسيحية الدكتورة لميس جابر قائلًا “إن لميس تصوم رمضان معه هو وأبنائه ولا حرج من ذلك فهي تحترم كافة الطقوس الدينية الإسلامية وتحرص على إعداد كل أنواع الطعام الذي يحبه هو وأبناؤه وأحفاده”.

وعن ذكرياته مع أول سنة صيام قال “يااااه ذكريات جميلة لكن بها فضائح عديدة.. أتذكر وأنا في الصف الثاني الابتدائي اتفقت أنا وأصدقائي علي الصيام في رمضان كاملا وعدم التحجج بأي عذر لكني منذ صغري وأنا أحب الطعام جدا لذا لم استطع تكملة صيام يوم واحد فما كان مني إلا التظاهر بالصيام في حين أن هناك سندوتشات في حقيبتي”.

وأضاف “ذات يوم حدث لي موقف فضحني وهو أنه أثناء لعبنا في حوش المدرسة وقعت مني السندوتشات علي الأرض الأمر الذي جعل زملائي تتعالى ضحكاتهم فاضطررت وقتها أن أتغيب من المدرسة أسبوعا كاملا حتى ينسوا هذا الموقف إلا أنهم لم ينسوه على الإطلاق وظل عالقا في ذهنهم يذكروني به من وقت لآخر”.