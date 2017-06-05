 مصر والسعودية والبحرين ودولة الامارات تقطع اليوم علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وتقرر محاصرتها حد خنقها
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جرينتش+2 12:44
الفخراني يستعيد ذكرياته الرمضانية ويعلن ان زوجته المسيحية تشاركه الصيام

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