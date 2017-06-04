حماس تنفي واسرائيل ترحب وقناة الميادين تؤكد لجوء قطر لابعاد بعض القادة الحمساويين عن اراضيها
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جرينتش+2 11:19
الصيام يخفض نسبة الكوليسترول ويقي من أخطر مشاكل القلب

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