حماس تنفي واسرائيل ترحب وقناة الميادين تؤكد لجوء قطر لابعاد بعض القادة الحمساويين عن اراضيها
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جرينتش+2 01:38
اسرائيل تزرع القدس بغابة من كاميرات المراقبة على مدار الساعة

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