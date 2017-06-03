المرتد رياض حجاب يعترف ان المعارضة السورية غير مؤهلة لقيادة المرحلة وانها تمر باسوأ اوضاعها

اعترف رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، إن هذه المعارضة تمر في “أسوأ أحوالها”، وذلك خلال حديث مع صحيفة “الحياة” اللندنية، ونشرته امس الاول الخميس.

وقال حجاب ردا على انتقادات أداء المعارضة، “أنا أيضا أنتقد أداءها، الحقيقة أن المعارضة السورية في أسوأ أوضاعها وأحوالها، فهي مشتتة وغير مؤهلة لتقود المرحلة”.

وعن الهيئة العليا للمفاوضات التي يمثلها (منصة الرياض)، أوضح حجاب أنها نتاج مكونات مختلفة للمعارضة السورية، وبالتالي هذا ينعكس على أدائها.

وأجرى رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات سلسلة لقاءات في باريس أبرزها لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، وتم بحث مسار جنيف وما ترتب على اجتماعات أستانا والتطورات الميدانية في سوريا.

وقال حجاب: “كنت في واشنطن الشهر الماضي والتقيت في البيت الأبيض المعنيين بالملف السوري في الخارجية والكونغرس، والحقيقة لم تتبلور استراتيجية أمريكية حول سوريا”ّ، مضيفا “وفق ما فهمنا، الأولوية لمكافحة الإرهاب ومناطق آمنة للحد من نفوذ إيران، ومن ثم الانتقال السياسي”.

وأشاد منسق الهيئة بالدعم السعودي الذي وصفه بـ”الجيد والكبير”, فيما دعا المعارضة السورية إلى أن تستفيد من مسار المناطق الآمنة، لتعزز وجودها على الأرض، موضحا أنه لا يمكن للمعارضة أن تكون مقيمة في فرنسا أو تركيا أو أي بلد آخر، بل يجب أن تكون مع الشعب السوري وتعيش معاناته، طالما هناك الآن حديث عن مناطق آمنة.