الفريق الفريحات يؤكد مجدداً ان القوات الاردنية لن تدخل او تتواجد في الاراضي السورية

للمرة الثانية خلال شهرين أكد الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات, رئيس هيئة الأركان المشتركة ان القوات المسلحة لن يكون لها أي تواجد أو دخول للأراضي السورية كما يشاع ويقال عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار الفريق فريحات إلى ما تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من إعادة هيكلة للقوات المسلحة وأهمية ذلك في خدمة مصلحة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره وإتاحة المجال لكافة الوحدات والتشكيلات أن تركز على واجباتها وأدوارها وأن تنفذ التدريب النوعي الذي يرتقي بمستوى أداء الجنود والقدرة على توفير أفضل أنواع المعدات التي تمكن الجندي من أداء واجباته على أفضل وجه وتمكن القيادة العامة ومختلف قيادات الصنوف والتشكيلات من إدامة الوحدات واسنادها بشكل أفضل، وإن إعادة الهيكلة هي تصحيح لما هو موجود بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة باعتبار التهديدات على المدى المنظور تهديدات ارهابية.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامتها القيادة العامة في فندق القوات المسلحة، لعدد من المتقاعدين العسكريين من الضباط وضباط الصف في محافظات الوسط.

ورحب الفريق الركن الفريحات بالحضور الكريم من رفاق المسيرة، مشيداً بالدور الذي يقوم به المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى باعتبارهم الرديف الأساس لإخوانهم العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, مؤكداً على ضرورة التواصل معهم والالتقاء بهم فهم الذين ساهموا بشكل كبير وعبر مسيرة الوطن المباركة في بناء هذا الجيش الذي يحمل أمانة المسؤولية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقلاله واستقراره.

ومن جهته قدم مدير الاستخبارات العسكرية إيجازاً عن الأحداث العربية والإقليمية التي تدور بالمنطقة وآخر التطورات على المناطق الحدودية خصوصاً الشمالية والشرقية منها، كما قدم رئيس هيئة العمليات والتدريب إيجازاً عن هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبما ينسجم ويتناغم مع أدوارها والمهام والواجبات المطلوبة منها وتنفيذ التوجيهات الملكية من لدن جلالة القائد الاعلى بهذا الشأن.

ومن المقرر ان تقيم القيادة العامة للقوات المسلحة حفلين اخرين للمتقاعدين العسكريين, أحدهما في محافظات الجنوب والآخر في محافظات الشمال, الى جانب عدد من الدعوات واللقاءات التي تنظمها القيادات والتشكيلات والوحدات العسكرية كل في منطقة مسؤوليته. ​