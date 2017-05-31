هل انتهى دور قطر التخريبي بعدما تغير العالم وتقهقرت الجماعات الاخوانية والموجات الارهابية ؟
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“مجتهد” يوضح ان سعود القحطاني هو الساعد الاعلامي لمحمد بن سلمان

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