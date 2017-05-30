بعد صفقاتها التسليحية مع ترامب.. السعودية تدير ظهرها للسلاح التركي

ألغت المملكة العربية السعودية صفقة سلاح ضخمة كانت قد اتفقت عليها مع تركيا.

وقالت صحيفة حرييت التركية امس الإثنين أن السعودية “ألغت أضخم صفقة عسكرية مع تركيا، وصرفت النظر عن طلب 4 سفن حربية من الصناعة التركية، بعدما أتمت المملكة الصفقة العسكرية الكبرى مع الولايات المتحدة، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة مؤخرا”.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن قرار السعودية كلف شركة صناعة السفن التركية خسارة كبيرة تقدر بحوالي ملياري دولار.

وكانت السعودية قد اتفقت مع تركيا على الصفقة بعد التطور السريع في العلاقات بين البلدين منذ 2015 وإقامة مجلس التعاون الاستراتيجي.​

وكشفت الصحيفة التركية إلى أن أنقرة كانت تعول كثير على هذه الصفقة تحديدا لرفع التعاون الاقتصادي بين البلدين على أن تكون السعودية بوابة دخول تركيا للسوق الخليجي بشكل عام.

وتعد السعودية من أبرز الشركاء التجاريين لأنقرة، وارتفع التبادل التجاري بينهما من مليار دولار في عام 2004 إلى 5.5 مليار دولار في 2017.

وفور الإعلان عن إلغاء الصفقة دشن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق (#السعوديه_تلغي_صفقه_سلاح_مع_تركيا) وأيد عدد كبير منهم قرارات المملكة بإلغاء الصفقة.