السعودية تقحم المطربين في خلافها السياسي مع حكام قطر

أعلن أشهر مطربي السعودية، امس الأحد، تأييدهم لهجوم المفتي عبد العزيز آل الشيخ وأسرته الذي شنه على دولة قطر، في ظل هجمة إعلامية تقودها وسائل إعلام سعودية وإماراتية منذ أيام.

وأعاد عدد من المطربين السعوديين نشر تغريدة على موقع “تويتر” أطلقها تركي آل الشيخ أحد أفراد أسرة مفتي السعودية، تضمنت البيان الذي صدر عنهم واتهم أمير قطر بأنه لا يتصل بالشيخ محمد عبد الوهاب نسبا.

ومن أبرز المطربين الذين أيدوا مفتي السعودية وأعادوا نشر البيان على صفحاتهم الشخصية في “تويتر”، هم ماجد الراشد، وعبد المجيد عبدالله، ورابح صقر، وماجد المهندس (سعودي من أصل عراقي)، ووليد الشامي (عراقي).

وأعرب ناشطون عرب وخليجيون عن استغرابهم من إقحام الفنانين أنفسهم في الحملة الإعلامية ضد دولة قطر، فيما استغرب آخرون من ظهور البيان هذا بعد مضي سنوات على بناء المسجد.

وعلق غيث في تغريدة له على “تويتر” بالقول: “رحم الله الشيخ ابن باز وابن عثيمين كانت لهم جهود بنشر الدين أكثر من آل الشيخ ورحلوا عن الدنيا وهم فقراء وعائلاتهم لم تستغل مناصبهم الدنيوية”.

وكتب “البرنس” قائلا: “مسجد محمد بن عبد الوهاب في قطر له أكثر من خمس سنوات توكم تصحون. المشكلة حتى نادي الهلال وبعض الفنانين مسوين رتويت !! عجبي لا ينتهي في زمن الفتن”.

من جهته، قال فيصل الأحمري ردا على إعادة عبدالمجيد عبدالله، وماجد الراشد نشر البيان “لم أتمنّ من القائم على حساب أبو طلال أن يعيد التغريدة ولا أتمنى من راشد الإنسان أن يدخل في مهاترات تعونا منه دائما أنه رجل سلام ومسالم”.

وتساءلت أم محمد في تغريدة لها قائلا: “هل محمد آل الشيخ وحصة آل الشيخ تعود جذورهم للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ؟!”، في إشارة إلى توجه الأخيرين المعروف بالليبرالي.

ودعا مغرد آخر يحمل اسم “سما قطر” إلى منع المطربين الذين أعادوا نشر البيان والتدخل في الحملة الإعلامية التي انطلقت من أيام ضد قطر، إلى منعهم من دخول بلدهم لا نهم يساهمون في شيء لا يعنيهم.

من جانبها قالت هاجر الكتيمي في تغريدة لها: “سبحان الله يتبعون خطى الإعلام المصري الرخيص نفس الأسلوب إقحام الفنانين في أمور السياسة”، فيما كتبت بدور ساخرة: “حسستونا إنكم من آل البيت مو آل الشيخ”.

إلى ذلك قال مغرد باسم “قطري” ردا على إعادة ماجد الراشد تغريد بيان آل الشيخ: “للعلم إلي دفعوا لك من أجل هذا البيان الهزيل يعتبرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلدهم وهابي ويهاجمون نهجه ليل نهار”.