اخيراً انتصرت الامعاء الخاوية.. الاسرى الفلسطينيون يعلقون اضرابهم بعدما اذعنت مصلحة السجون الاسرائيلية لمطالبهم
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رحيل المفكر الاستراتيجي الامريكي بريجنسكي عراب معاهدة كامب ديفد

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