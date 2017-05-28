اصحاب الامعاء الخاوية يفرضون ارادتهم وشروطهم على مصلحة السجون الصهيونية وسلطة عباس معاً
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الغارات المصرية على درنة تجندل ابرز قادة تنظيم القاعدة

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