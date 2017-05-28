اصحاب الامعاء الخاوية يفرضون ارادتهم وشروطهم على مصلحة السجون الصهيونية وسلطة عباس معاً

كشفت القناة الثانية العبرية تفاصيل اعلان الاسرى المضربين عن الطعام انهاء الاضراب.

ووفقا للقناة الثانية، فإنه في الساعه الثانية من فجر امس السبت سمحت مصلحة السجون الاسرائيلية بعقد لقاء ضم 10 من كبار قادة الاسرى وهم مروان البرغوثي وناصر ابو احميد وكريم يونس من عرعرة حيث تم اللقاء في سجن شيكما في اشكلون .

والتقى الأسرى وفقاً للقناة الثانية مع ممثل مصلحة السجون المفتش بيتون، وبعد اللقاء سمح بيتون للاسرى القادة الاتصال بالوزير حسين الشيخ الذي اعطى موافقته على أن تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ وقدره 6 مليون دولار سنويا لتمويل الزيارة الثانية للأسرى.

ومن جانبه أعلن عيسى قراقع, رئيس هيئة شؤون الأسرى بعضا من البنود التي حققها إضراب هؤلاء الأسرى، وقال في تصريح لتلفزيون فلسطين أنها تبقى بنودا أولية عامة لحين وصول البيان الرسمي من داخل السجون.

وعدد قراقع القضايا التي تم الاتفاق عليها لحين وصول بيان مفصل من مروان البرغوثي، والنقاط هي :

إدارة السجون أبلغت الأسرى بأن الزيارة الثانية سوف تستأنف فور انتهاء الاضراب وهذا يتوافق مع ما أبلغه الصليب الأحمر لرئيس الوزراء رامي الحمد الله. وقف المنع الأمني لعائلات الأسرى للقرابة من الدرجة الأولى. الزيارة من الدرجة الثانية.. تمت الموافقة على ذلك لكن بشرط تقديم العائلة طلبا. نقل الأسرى المرضى في مستشفى الرملة إلى قسم آخر فيه مقومات صحية أفضل. وقف التفتيشات الليلية لغرف وأقسام المعتقلين. تجميع الأسيرات في سجن واحد. وقف تفتيش الأسيرات من قبل مجندين وإنما من قبل مجندات. زاوية مطبخ في كل سجن. زيادة مدة الخروج إلى الساحة من 10 إلى 12 ساعة. تغيير المعبار عند النقل إلى المحاكم أو السجن .. حيث المعبار في الرملة يفتقد لكل المقومات الإنسانية. تحسين التعامل مع الاسرى في البوسطة خلال النقل وعدم الاعتداء عليهم وتحسين وسيلة النقل.