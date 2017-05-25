كيف تدرب جسدك على تحمل صيام شهر رمضان

غدا او بعد غد يهل شهر رمضان الكريم وهذا يعني أنك ستتوقف عن تناول القهوة كل صباح أو الوجبات الخفيفة؛ لذلك يجب إعداد أجسادنا لشهر الصيام للتقليل من الأعراض الصحية التي قد تواجهنا.

1- الحد من تناول القهوة:

يمكنك في الأيام القليلة المتبقية الحد من تناول القهوة والكافيين حتى تتجنب الإصابة بصداع في الأيام الأولى من رمضان وتدريب جسمك على العمل دون كافيين خلال ساعات النهار والإكثار من تناول الأعشاب الأخرى.

2- شرب الكثير من الماء:

الماء ينعش القلب صيفا وشتاء ويجب الحرص على تأمين الكميات المناسبة والكافية لترطيب أجسامنا حتى يمكنها التعامل مع المشكلات الصحية المختلفة.

3- تقليل تناول الطعام:

الإفراط في تناول الطعام قبل رمضان يزيد من شهيتنا ويزيد من صعوبة الصيام ويمكنك تناول 3 وجبات يوميا لكن تجنب الوجبات الخفيفة.

4- تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر:

يساعد تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر على مساعدة جسمك أن يعتاد على الاستيقاظ لتناول السحور.

كما يمكنك استغلال رمضان لوضع خطة جديدة تغير حياتك مثل:

5- الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين لتجنب أعراض الانسحاب المختلفة مثل الغضب والأرق وصعوبة التركيز خلال ساعات الصيام.

6- تنظيم النوم حيث يشتهر رمضان بتغيير عادات النوم فيمكنك النوم قبل الاستيقاظ للسحور أو أخذ قيلولة بعد الظهر.

7- إعداد خطة للوجبات يمكنك إعداد قائمة خاصة بالسحور والإفطار لمدة سبعة أيام وشراء المكونات اللازمة حتى لا تضطر للتسوق أثناء الصيام.

8- ممارسة التمارين يمكنك البدء في التخطيط لممارسة التمارين خلال الشهر الكريم؛ لأنه من الصعب الحفاظ على اللياقة البدنية وحرق السعرات الحرارية أثناء الصيام حيث يمكن ممارسة رياضة المشي أو اليوجا بانتظام.