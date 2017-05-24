في الذكرى الـ 17 لانتصاره.. الاحزاب العربية تحيي حزب الله اللبناني

اعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية ان مشروع المقاومة هو المعبر عن إلارادة الحقيقية للشعوب العربية.

وقالت الامانة العامة في بيان اصدرته بمناسبة الذكرى السابعة عشرة ليوم المقاومة والتحرير : سبعة عشر عاماً مرت، من عمر يوم المقاومة والتحرير في 25/05/2000، ذلك اليوم المجيد في تاريخ الأمة المزروع في ذاكرة الأجيال جيلاً بعد جيل والذي شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني, وهو اليوم الذي رسم حداً فاصلاً لمسلسل الهزائم العسكرية والسياسية التي عاشتها الأمة، وهو ذات اليوم الذي أسقط وهم الجيش الذي لا يقهر, وعرّى أنظمة الخزي والعار اللاهثة طوعاً لإرضاء العدو. لتثبت المقاومة وجمهورها صوابية رؤيتهم وقوة إرادتهم, فصنعوا لنا التحرير بفعل المقاومة وليغدو يوم المقاومة والتحرير يوماً يحييه كل المقاومين وأحرار العالم.

واضافت الامانة العامة تقول : إننا في هذا اليوم المجيد إذ نستحضر معانيه ودروسه وقيمه، فإننا نؤكد أن مشروع المقاومة هو المعبر عن إرادة شعوبنا وتطلعاته النبيلة في تحرير الأرض وتحرير الإنسان، فالمقاومة التي هزمت العدو الصهيوني ما زالت حاضرة بكل قوتها وجهوزيتها وتشكل رادعاً لهذا العدو، وهي ذاتها المقاومة الشريكة في محاربة الإرهاب التكفيري الوهابي الوجه الآخر للصهيونية المجرمة، تساهم في رسم يوم نصرٍ جديد يأتي استكمالاً ليوم المقاومة والتحرير.

وختمت الاحزاب العربية بيانها الذي حمل توقيع الامين العام قاسم صالح بالقول : في يوم المقاومة والتحرير تتوجه الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بخالص التهنئة والتحية والتقدير إلى صنّاع هذا اليوم المجيد في تاريخ الأمة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله, وإلى كل المقاومين الأبطال في المقاومة الوطنية والإسلامية, وإلى الجيش اللبناني المؤمن بالمقاومة كخيار بذلوا لأجله الغالي والرخيص, وإلى شركاء النصر في سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد والجمهورية الإسلامية الإيرانية, وإلى كل الشعوب والقوى والأحزاب والهيئات المؤمنة بالمقاومة ونجاعتها.