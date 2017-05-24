الأمير وليام يخون زوجته الأميرة كايت ميدلتون مع عارضة أزياء

تواجه علاقة الأمير البريطاني وليام وزوجته الأميرة كايت ميدلتون مشاكل عدة، وذلك بعد تسريب صور حميمة للأمير برفقة عارضة أزياء، وفقا لموقع “رادار أون لاين” البريطاني.

ووفقا لموقع “رادار أون لاين” البريطاني، فقد يتلقى الامير والاميرة علاجا نفسيا خصيصا للأزواج، حيث بدا التوتر في علاقتهما من خلال حضورهما الأخير لحفل زفاف بيبا ميدلتون.

وأشار الموقع، إلى أن الخلافات قد بدأت بين الثنائي الملكي بعد تسريب صور للأمير وهو برفقة عارضة الأزياء الأسترالية صوفي تايلور.

وقد تم التقاط هذه الصور للأمير أثناء قضاء عطلة مع أصدقائه بعيدا عن زوجته، حيث لم تكن ردة فعل الأميرة علنية على هذه الصور، ولكن وفقا لمصادر مطلعة، فإن الأميرة ما تزال حتى الآن “تحت تأثير صدمة الخيانة”.