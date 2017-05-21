لان الجنون فنون.. السعودية تجند المطرب محمد عبده لتقديم اغنية باللغتين العربية والانكليزية ترحيباً بترامب
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جرينتش+2 04:59
ليفني تستغل مشاركتها في مؤتمر دافوس لتشجيع التطبيع العربي مع اسرائيل

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