الطفلة الأردنية ايمان بيشة تفوز بلقب “أراب جوت تالنت”

فازت المتسابقة الأردنية إيمان بيشة بلقب الموسم الخامس لبرنامج المواهب “أراب جوت تالنت” المذاع على فضائية mbc4 مساء امس السبت.

وفور إعلان النتيجة هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله الطفلة بيشة في تغريدة عبر موقع “تويتر” كتبت فيها:”موهبة كبيرة في عمر صغير. مبروك للطفلة إيمان بيشة من الأردن فوزها”.

وفاجأت الطفلة بيشة، جمهور ولجنة تحكيم البرنامج بقوة أدائها في الغناء الأوبرالي، حيث لاقت تصفيقا حادا من أعضاء لجنة التحكيم والجمهور الحاضر بالمسرح.

وصعدت إليها الفنانة نجوى كرم، على المسرح؛ لتقبلها وتمدح في جمالها، قائلة لها: «هديلك فستاني وابقى البسيه لما تكبرى».

وكانت بيشة حصلت على جائزة «الباز الذهبي» لقوة أدائها في الغناء الأوبرالي، في الحلقات الأولى من البرنامج.

جاء ذلك من خلال الحلقة الأخيرة المباشرة من الموسم الخامس، ببرنامج «أراب جوت تالنت» .