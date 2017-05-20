مشاهير الفن المصري يزورون دمشق تضامنا مع نظامها وجيشها

قام حشد من الفنانين والاعلاميين المصريين بزيارة دمشق والالتقاء بعدد من المسؤولين والفنانين السوريين.

وقد تداول ناشطون صورا تظهر إلهام شاهين، وبوسي شلبي، وفاروق الفيشاوي، بعد وصولهم إلى العاصمة دمشق, ضافة إلى المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، ومدير التصوير السينمائي سمير فرج.

ونشرت الممثلة الشهيرة الهام شاهين، على حسابها الرسمي في “انستغرام”، صورة لها أثناء تكريمها من قبل زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين.

كما نشرت شاهين صورة أخرى تجمع الوفد المصري بشر يازجي, وزير السياحة السوري.

وعلقت إلهام شاهين على زيارتها إلى سوريا: “يا رب السلام والأمان لجميع الشعوب، أهدي كلمات من قلبي للشعب السوري الكريم، عاشت سوريا الحبيبة، وعاشت مصر أم الدنيا”.

يشار إلى أن الوفد المصري تم تكريمه بدار الأوبرا بدمشق، كما شارك في احياء يوم الفن العالمي الذي انعقد مؤخرا في العاصمة السورية.