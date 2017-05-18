هل تجسد نيللي كريم جانبا من حياتها في مسلسل «لأعلى سعر» ؟

تنافس النجمة المصرية نيللي كريم في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “لأعلى سعر” الذي قررت فيه أخيرًا أن تبتعد عن الأدوار الحزينة المعتادة لها خلال الأعوام الماضية حيث تؤدي في المسلسل شخصية جميلة لاعبة الباليه التي تتعرض للخيانة الزوجية ما يدفعها للانتقام من زوجها.

قصة المسلسل تتشابه مع حياة نيللي الحقيقية ما يجعلها على الأرحج مأخوذة من حياتها, حيث أنها بدأت حياتها كباليرينا ثم رغبتها في السفر إلى روسيا ضمن أحداث المسلسل, وبالفعل قضت نيللي عدة سنوات في روسيا خلال فترة طفولتها فوالدتها روسية الأصل, أما الحدث الأهم فهو تعرضها للخيانة الزوجية وهو ما ألمحت له خلال استضافتها في برنامج 100 سؤال بقولها “كل الستات بتتخان عادي يعني وأنا منهم” وهذا بعد طلاقها من هاني أبو النجا عن زواج دام 11 عامًا.

“لأعلى سعر” من إنتاج شركة العدل جروب ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي وأحمد مجدي ومحمد حاتم وسارة سلامة ورحمة بالإضافة إلى النجمين القديرين نبيل الحلفاوي وسلوى محمد علي, وقام بكتابة القصة والسيناريو والحوار الدكتور مدحت العدل, والمسلسل من إخراج محمد العدل.