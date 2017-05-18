ملك هولندا يكسب قوته بعرق الجبين والعمل سراً كمساعد طيار

اعترف ملك هولندا ويليم ألكسندر أنه وبعد جلوسه على العرش بقي يقود بشكل دوري طائرات ركاب مدنية وكان ذلك يجري بشكل سري ولم يكتشفه أحد.

وذكر الملك أنه عمل كطيار ثاني على الرحلات الجوية KLM، ويرى أنه كان بمقدور الركاب في بعض الأحيان التعرف عليه من صوته.

تجدر الإشارة إلى أن ويليم ألكسندر كان مشهورا بقيادة الطائرات قبل صعوده إلى العرش في عام 2013، وكان يقود خلال ذلك طائرات متوسطة من طراز فوكر 70 بوصفه “طيارا ضيفا” وذلك لكي يحافظ على رخصة الطيار.

ولكن كل هذه الفترة لم يظهر أن ويليم عمل بشكل خفي بعد اعتلائه على العرش في بلاده – وعمل مرتين في الشهر بشكل خفي كطيار ثاني في رحلات نقل الركاب بشركة KLM Cityhopper، وهي فرع من KLM.

وعادة تنقل هذه الشركة رجال الأعمال والشخصيات المعروفة إلى بريطانيا وألمانيا والنرويج ودول أوروبية أخرى.

وفي مقابلة مع صحيفة “دي تليغراف” قال الملك إنه ينوي الاستمرار في قيادة الطائرات وفي الصيف سيدخل في دورة للحصول على رخصة تسمح له بقيادة طائرة أكبر حجما مثل بوينغ 737.