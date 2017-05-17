 الدول الخليجية تتسول الصلح والتطبيع على اعتاب اسرائيل

فضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس الاول الإثنين، عرضا سريا تقدمت به دول الخليج الى إسرائيل حول إقامة علاقات أفضل معها في حال قدَّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحاً جاداً يهدف إلى إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك حسبما أفاد أشخاصٌ مُطَّلعون على النقاشات.

وذكر هؤلاء الأشخاص أنَّ هذه الخطوات المحتملة تتضمَّن إقامة روابط اتصالاتٍ مباشرة مع إسرائيل، ومنح الطائرات الإسرائيلية حق الطيران عبر أجواء هذه الدول، ورفع القيود المفروضة على بعض أشكال التجارة.

وبحسب الصحيفة الأميركية، ستُطالب دول الخليج نتنياهو بتقديم ما يعتبرونه عرضاً للسلام إلى الفلسطينيين. وقد يتضمَّن هذا العرض (( وقف بناء المستوطنات في مناطق معينة من الضفة الغربية، والسماح بتجارة أكثر حرية في قطاع غزة )).

وقال هؤلاء الأشخاص إنَّ موقف الدول العربية هذا، والمُبيَّن في ورقة نقاشية غير معلنة جرى تداولها بين عدة بلدان خليجية، يهدف جزئياً إلى جعل هذه الدول تصطف إلى جانب ترامب، الذي أكَّد رغبته في العمل مع الدول العربية من أجل التوصُّل إلى اتفاق سلامٍ في الشرق الأوسط.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النقاشات المغلقة وصلت إلى أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل على استعداد لاتخاذ مثل هذه الخطوات.

ولكن لا يزال القادة العرب والفلسطينيون مُتشكِّكين في أنَّ نتنياهو مستعدٌ لتبنّي عملية السلام. ففي الأيام الأخيرة، زاد أعضاء حكومته الضغط على ترامب لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهي خطوة حذَّر القادة العرب من أنَّها ستفجِّر الاضطرابات في بلدانهم وفي الأراضي الفلسطينية.

وقال حسام زملط, مُمثِّل منظمة التحرير الفلسطينية للصحيفة الأميركية في واشنطن: “إنَّنا لا نمانع إقامة علاقات بين إسرائيل والعالم العربي. لكن هل هذا هو المدخل للسلام. أم أنَّه عائقٌ أمامه؟”.

وحسبما أفاد الأشخاص المُطَّلِعون، فإنَّ مبادرة الدول الخليجية تؤكِّد التحسُّن الكبير في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج خلال السنوات الأخيرة، والذي يأتي مدفوعاً بالمخاوف المشتركة بشأن إيران وتنظيم داعش، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مسؤولٌ عربي رفيع مُنخرِطٌ في المباحثات: “لم نعد نرى إسرائيل عدواً، بل فرصةً محتملة”.

وكانت السعودية، والإمارات، وقطر هي الدول الداعمة المالية الرئيسية للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، منذ نشأتها في التسعينيات.

وبحسب الصحيفة الأميركية فإن مسؤولين مُنخرِطين في القضايا الأمنية من كلٍّ من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط، أبلغوا أن كلّاً من إسرائيل ودول الخليج قد رفعوا بالفعل وتيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية سراً، لاسيَّما تلك التي تُركِّز على شحنات الأسلحة الإيرانية إلى ميليشياتها الوكيلة المُقاتِلة في اليمن وسوريا. في حين نفت إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.

كما أجرى بعض المسؤولين الإسرائيليين عدداً من الرحلات السرية إلى الخليج العربي، وخصوصاً إلى الإمارات، على الرغم من عدم وجود علاقاتٍ دبلوماسية رسمية، كما ذكرت وول ستريت جورنال.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في مقابلةٍ له، مشيراً إلى علاقات إسرائيل ودول الخليج: “هناك الكثير الذي يجري حالياً أكثر من أي وقتٍ مضى. إنَّها ثورةٌ تقريباً في الشرق الأوسط”.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن شتاينتس، المساعد المُقرَّب من نتنياهو، زار العاصمة الإماراتية أبوظبي العام الماضي، 2016، ليفتتح مُمثِّليةٍ دبلوماسية إسرائيلية ترتبط بوكالةٍ دولية تُركِّز على الطاقة المتجددة. وقال إنَّ شركات الطاقة الإسرائيلية تتبادل معدات عالية التقنية، بما في ذلك تلك الخاصة بالمراقبة، مع كلٍّ من السعودية والإمارات.

وقال: “لقد طوَّرت إسرائيل تكنولوجيا متطورة تسمح لنا باكتشاف المؤامرات الإرهابية مُسبقاً. إنَّ ذلك يُمكِّننا من مساعدة الحكومات العربية المعتدلة على حماية نفسها”.

وتمتلك إسرائيل علاقاتٍ رسمية مع الأردن ومصر. إلّا أنَّ تقدُّماً بسيطاً فقط أُحرِز فيما يتعلَّق بمبادرة السلام العربية الأوسع نطاقاً، والتي طرحها العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز في 2002.

وبحسب المسؤولين العرب والإسرائيليين، تحسَّنت العلاقات الإسرائيلية-العربية بصورةٍ ملحوظة منذ اندلاع الربيع العربي عام 2011. وقال هؤلاء المسؤولون إنَّ انعدام الاستقرار في مصر، وسوريا، واليمن، وليبيا قد سمح لإيران وداعش بتوسيع حضورهما في المنطقة بصورةٍ كبيرة.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين سابقين، أن إسرائيل تبادلت خلال الأشهر الأخيرة معلوماتٍ استخباراتية مع التحالف الذي تقوده السعودية ضد المُتمرِّدين الحوثيين المدعومين إيرانياً في اليمن. وقال هؤلاء المسؤولون إنَّ كلاً من إسرائيل والدول الخليجية تنظر إلى إيران باعتبارها التحدي الأكبر والوحيد الذي يواجه أمنها القومي.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين، قُرِعَت أجراس الخطر في إسرائيل العام الماضي، حين بدأت سفينةٌ إيرانية تتعقَّبها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الإبحار باتجاه الساحل اليمني. وأشارت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنَّها كانت مُحمَّلة بالأسلحة والإمدادات الأخرى للحوثيين.

وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنَّ كلاً من إسرائيل والإمارات والسعودية قد زادت، وبصورةٍ كبيرة، دعمها لمصر في معركتها ضد داعش والميليشيات التابعة للقاعدة في سيناء.

وبحسب مسؤولين أميركيين وعرب وإسرائيليين، تتشارك إسرائيل المعلومات التي تحصل عليها من الطائرات بدون طيَّار وعملائها البشريين مع القاهرة، في حين قدَّمت الإمارات والسعودية مليارات الدولارات كمساعداتٍ لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ذكرت الصحيفة الأميركية.

وتُقدِّم شركات الأمن والتكنولوجيا المرتبطة بإسرائيل هي الأخرى المساعدة لدول الخليج، لاسيَّما لدولة الإمارات.