مصادر اعلامية تؤكد ان لقاء الملك عبدالله والسلطان قابوس استهدف خفض حدة التوتر بين الاردن وايران
أهم العناوين
جرينتش+2 03:46
فى الذكرى 69 على نكبة فلسطين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني