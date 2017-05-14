نتنياهو يهاجم الاردن ويتهمها بالازدواجية لانها قامت بتحميل اسرائيل مسؤولية اغتيال الكسجي

ندّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بموقف الحكومة الاردنية من قتل الجيش الإسرائيلي لأحد مواطنيه في مدينة القدس المحتلة، أمس السبت.

وأصدر مكتب نتنياهو، اليوم، بيانا تضمّن ردّا على اتهام الحكومة الأردنية لنظيرتها الإسرائيلية بالمسؤولية عن استشهاد المواطن الأردني محمد الكسجي (57 عامًا).

وجاء في البيان، أن “تسجيلات فيديو الأمن الإسرائيلي تظهر بوضوح سكين الأردني الذي طعن شرطيًا إسرائيليًا”، وفق ما أوردته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو “لقد حان الوقت أن تتوقف الأردن عن هذه اللعبة المزدوجة، وكما تدين إسرائيل الهجمات الإرهابية في الأردن؛ فإنه يجب على الأخيرة إدانة الهجمات الإرهابية ضدّنا”.

وكان محمد المومني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية, قد قال أمس السبت في بيان له، “إن الحكومة الاسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده”.

وندّد المومني بـ “الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني الشهيد”، مطالبا تل أبيب بتزويد حكومته بكامل التفاصيل حول الواقعة.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية قد قتلت ظهر أمس (السبت)، المواطن الأردني محمد الكسجي (57 عامًا)، بزعم تنفيذه عملية طعن، قرب “باب السلسلة” (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك) بالبلدة القديمة في القدس.

ويعدّ الكسجي، هو الشهيد الأردني الثاني الذي قامت قوات الاحتلال بقتله في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة القدس، حيث أعدمت خلال شهر أيلول 2016 آخر عقب محاولته تنفيذ عملية طعن للجنود المتمركزين قرب “باب العامود” في القدس المحتلة.

ويقيم الأردن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1994، بموجب معاهدة السلام بين الجانبين تعرف باسم “وادي عربة”.

وكان أوفير جندلمان, مدير مكتب بنيامين نتنياهو، قد هاجم الأردن على خلفية أدانتها إسرائيل لمقتل المواطن ألاردني الكسجي بالقدس.

وكتب جندلمان على صفحته في “فيسبوك” امس السبت “إن من الشنيع الاستماع إلى المتحدث باسم الحكومة الأردنية وهو يعبر عن دعمه للعملية الإرهابية التي ارتكبت امس في البلدة القديمة بأورشليم. شريط فيديو صورته كاميرات الحراسة يظهر بوضوح سائحا أردنيا وهو يطعن شرطيا إسرائيليا”.

وأضاف جندلمان يقول : “أنه قد حان الوقت للحكومة الأردنية أن تتوقف عن ممارسة هذه اللعبة المزدوجة. مثلما تدين إسرائيل عمليات إرهابية ترتكب في الأردن، هكذا يجب على الأردن أن يدين عمليات إرهابية ترتكب في إسرائيل. الإرهاب هو الإرهاب أينما كان”.