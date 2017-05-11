سنة سجن للنائب المصري توفيق عكاشة لتزويره شهادة دكتوراه

حكمت محكمة جنح مدينة نصر في مصر برئاسة المستشار رامي عرايس بالسجن لتوفيق عكاشة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وتقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وجاء في البلاغ أنه نتيجة البحث في سجلات الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة و خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس النواب هي شهادة مزورة، وقام عكاشة بتقديمها لجهة حكومية رسمية ، وهو ما يجرم عليه القانون بموجب المادة “215” من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وأكد مقدم البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، وهو الأمر الذى يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

ومن خلال التحقيقات تبين أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة في مصر ، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأكدت مذكرة المباحث من خلال الجهات الرسمية في الخارج كذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.