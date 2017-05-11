سليم الزعبي يترجل عن صهوة الحياة

امس- الاربعاء فاضت روح صديق “المجد” الناصري العتيق المحامي الاستاذ سليم الزعبي “ابو خالد”, اثر مرض عضال اغتاله وهو في قمة العطاء والاخلاص للراية القومية العربية.

في المجلس النيابي, كما في المنصب الوزاري, كما في سلك القضاء والمحاماة, ظل “ابو خالد” وفياً لعروبته, واميناً على رسالته, وسادراً في نزاهته, لم تغيره المواقع الرسمية, ولم تصرفه عن اهتماماته الوطنية وعلاقاته الشعبية.

كل من عرف “ابو خالد” على حقيقته يشعر اليوم بفيض الاسى والالم على رحيله.. فقد كان صديقاً صدوقاً ورفيقا اميناً وشقيقاً لكل ناصري في الوطن العربي باسره.

بالغ العزاء لعموم عشائر الزعبية وسائر القوى الناصرية, برحيل هذا القطب الاردني الكبير, مع الدعاء للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته, ويلهم اسرته العزيزة جميل الصبر والسلوان.

وكان الدكتور هاني الملقي, رئيس الوزراء قد نعى مساء امس الأربعاء وزير الشؤون البلدية ووزير العدل الأسبق سليم الزعبي.

واستذكر رئيس الوزراء مناقب الفقيد والخدمات التي قدمها لوطنه في جميع المواقع التي شغلها، متقدما بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه.

وشغل المرحوم الزعبي منصب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عام 1991 ووزيرا للعدل عام 2011 وعضوا في مجلس النواب الحادي عشر عام 1989.

كما عمل المرحوم الزعبي الذي يحمل شهادة الماجستير في القانون قاضيا ومحاميا.