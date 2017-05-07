الفنانات المصريات يجمعن بين زواج الفن وفن الزواج

يبدو أن النجمة سمية الخشاب لم تغلق قلبها في وجه رياح الحب والزواج رغم بلوغها محطة الخمسين فلا يزال نبأ زواجها من المطرب أحمد سعد مثار جدل على الساحة الفنية إلى الآن بعد أن صرحت عنه الفنانة ريم البارودي عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك».

ورغم نفي الطرفين «سعد» و«سمية» صحة الخبر إلا أن ريم البارودي أصرت على تأكيده مرة ثانية عبر صفحتها ونفت أن يكون حسابها تعرض للاختراق كما ظن البعض.

وعلى العموم فإن زواج «سمية» من المطرب الشهير سيضعها ضمن قائمة الفنانات الأكثر زواجًا على الساحة؛ إذ سبق وأن تزوجت من قبل أربع مرات أولها كان في سن الثالثة والعشرين ولم تكن “سمية” في ذلك الوقت عرفت طريقها إلى عالم الأضواء والشهرة بعد.

آخر هذه الزيجات كانت من رجل أعمال سكندري وتكتمت “سمية” على تفاصيل الأمر وقتها مكتفية بالتأكيد على أنه يعمل طيارًا ويصغرها بعدة أعوام.

ومنذ فترة ليست بالقصيرة ترددت أنباء عن خلافات حادة بين “سمية” وزوجها السكندري انتهت بالطلاق وخرجت “سمية” وقتها أيضًا لتكذب الأمر وتؤكد أن علاقتهما مثل «السمن على العسل». على حد وصفها؛ ليتأكد فيما بعد الانفصال بينهما.

غادة عبد الرازق

وتشمل القائمة أيضًا الفنانة غادة عبد الرازق التي تزوجت خمس مرات كان أولها في السابعة عشرة من عمرها من رجل الأعمال السعودي عادل قزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «روتانا» وآخرها كان في العام 2013 من الإعلامي محمد فودة قبل أن تدب الخلافات بينهما وينتهي الأمر بالطلاق.

داليا البحيري

ومن بين قائمة الفنانات اللاتي خضن تجربة الزواج أكثر من مرة أيضًا النجمة داليا البحيري التي قررت في نهاية شهر كانون اول من العام الماضي أن تقطع صفحة العزوبية بعد طلاقها من زوجها الراحل فريد المرشدي وأعلنت ارتباطها برجل الأعمال حسن سامي رغم بلوغها عامها السادس والأربعين.

فضلت “داليا” أن تحتفل بزفافها بعيدًا عن أعين الكاميرات بأحد فنادق القاهرة الشهيرة واقتصر الحفل على حضور الأصدقاء والمقربين فقط وبعض الأسماء من داخل الوسط الفني.

«سمراء الشاشة» كانت تزوجت من قبل مرتين آخرها من الراحل فريد المرشدي ولديها منه ابنتها الوحيدة «قسمت».

حنان ترك

الفنانة حنان ترك تزوجت ثلاث مرات أيضًا كان آخرها من رجل أعمال عربي مقيم في العاصمة البريطانية لندن وأنجبت منه ابنها الأخير “محمد”.

وكانت “حنان” تزوجت من قبله مرتين وأنجبت في الزيجة الثانية ثلاثة أولاد وانتهى الأمر بطلاقها بعد وقوع خلافات بينها وبين زوجها.

تحية كاريوكا

الفنانة الراحلة تحية كاريوكا صاحبة الرقم الأعلى في عدد الزيجات حيث تزوجت 13 مرة كان أشهرها زواجها من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والفنان الراحل رشدي أباظة.