المعارضة العميلة في فنزويلا تحطم تمثال تشافيز ارضاءً للمخابرات الامريكية

عمد متظاهرون في فنزويلا التي تشهد موجة احتجاجات على مدى الأسابيع الماضية إلى حرق وتحطيم تمثال الرئيس السابق هوغو تشافيز في مدينة “فيلا ديل روزاريو”.

وذكرت صحيفة “ناشيونال” أن المحتجين أضرموا النار في التمثال المنصوب في إحدى ساحات مدينة “فيلا ديل روزاريو”، وبعد ذلك حطموه.

وتتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا مع استمرار الاحتجاجات بين قوات الأمن والطلاب المعارضين لمقترح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد للبلاد.

وأسفرت المظاهرات عن مقتل نحو 35 شخصا وإصابة 717 آخرين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في بداية نيسان.