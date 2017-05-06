ترامب.. رئيس دولة ام حّلاب جشع يريد حلب حلفاءه وتكبيدهم نفقات محاربة الجماعات الارهابية ؟
أهم العناوين
جرينتش+2 03:19
السعودية الغاضبة من حزب الله “تفش خلقها” في جريدة الاخبار

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني