السعودية الغاضبة من حزب الله “تفش خلقها” في جريدة الاخبار

رفعت السفارة السعودية في بيروت دعوى قضائية أمام القضاء اللبناني ضد صحيفة «الأخبار»، المقربة من «حزب الله»، إثر نشر الأخيرة مقالاً اتهم المملكة بـ«التواطؤ مع إسرائيل أثناء عدوانها على لبنان، في تموز عام 2006، والتماهي مع المشروع الصهيوني في فلسطين، وقبولها بالهزيمة في وجه إسرائيل».

كشف ذلك بيار أبي صعب، مدير تحرير «الأخبار»، في مقالة افتتاحية تصدرت الصفحة الأولى لصحيفته امس الجمعة.

الدعوى القضائية رفعها المحامي اللبناني محمد علي التل، بتوكيل من السفارة السعودية، واختصمت المملكة فيها صحيفة «الأخبار»، ورئيس تحريرها «إبراهيم الأمين»، والأكاديمي الفلسطيني المقيم في أمريكا «سيف دعنا» كاتب المقال محل الدعوى، بتهمتي القذف والتحقير.

وقال المحامي التل، في الدعوى، إن «المملكة تقف سداً منيعاً ضد المشاريع الصهيونية، وأن مقال الصحيفة يمثل تحقيرا وقذفاً لدولة عربية».

واستنكر الزميل أبي صعب في افتتاحية الدعوى القضائية التي رفعتها السعودية ضد صحفيته وعدها «تحقيرا للإعلام، وتهديدا حقيقيا للسيادة والديمقراطية».

وأضاف عبر افتتاحية الصحيفة يقول : أن «مملكة الخير بعد أن اشترت بعض النخب اللبنانية، ودجنت معظم الإعلام، وخدرت الكثير من الضمائر، وعلفت الثوار، بدأت تلجأ للقمع بالوسائل القانونية والديمقراطية، ومصادرة قمر عربي هنا وهناك، وفرض وصاية قانونية على الصحافة».

وأكدت الصحيفة «أنها تحترم القضاء اللبناني رغم هشاشته، ولكن هذه الدعوى لن تسكتها، وسترفع صوتها أكثر».

وكان سيف دعنا, كاتب المقال الذي أثار غضب السعودية, يعلق على قراري السعودية والجامعة العربية في 2016 اعتبار «حزب الله» «منظمة إرهابية».

كما اتهم دعنا السعودية بـ«التواطؤ مع إسرائيل أثناء عدوانها على لبنان، في تموز عام 2006، والتماهي مع المشروع الصهيوني في فلسطين وقبولها بالهزيمة في وجه إسرائيل».